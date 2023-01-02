Китайский электролифтбек Zeekr 001 появился на российском рынке

Российские дилеры начали продажи китайского электрического лифтбека Zeekr 001, который официально в нашей стране не был представлен. Стоимость модели составляет от 6 млн рублей, пишет портал Autonews.ru.

Внешне Zeekr 001 напоминает Porsche Taycan и Porsche Panamera: с обеими моделями машина перекликается по габаритам: его длина составляет 4970 мм, ширина – 1999 мм, высота 1560 мм, а колесная база достигает 3005 мм.

Китайский бренд Zeekr, который принадлежит компании Geely, впервые представил свой электрокар 001 в октябре 2021 года. В тот момент на внутреннем рынке вышли две комплектации автомобиля. Версия с задним приводом получила электромотор мощностью 272 л.с., в то время как полноприводную модификацию оснастили двумя электродвигателями суммарной мощностью 544 л.с.