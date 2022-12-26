АВТОВАЗ представил прототип электромобиля LADA e-Largus

АВТОВАЗ начал цикл испытаний электромобиля LADA e-Largus, опытное производство которого стартует на заводе «ЛАДА Ижевск» в конце 2023 года.

Как сообщает пресс-служба автопроизводителя, LADA e-Largus будет выпускаться как в пассажирской версии, так и в версии коммерческого фургона. Эта модель будет наиболее локализованным российским электромобилем: в отличии от всех новых проектов крупноузловой сборки, представленных в России в последние месяцы, доля использования комплектующих от российских поставщиков на момент начала производства составит минимум 50% (или 3600 баллов).

Прототипы электромобилей e-Largus в настоящее время начали цикл дорожных и лабораторных испытаний. На пассажирские и коммерческие универсалы устанавливается синхронный электромотор на постоянных магнитах мощностью 110 кВт. Литий-ионные батареи расположены в моторном отсеке и зоне, где ранее располагался бензобак, что позволяет понизить центр тяжести для устойчивости электромобиля и полностью сохранить полезный объем салона и багажника (560 л в пятиместном исполнении).

На панели приборов e-Largus предусмотрена цифровая комбинация, позволяющая контролировать все системы электромобиля, уровень заряда и запас хода, который составит не менее 400 км при одном водителе и 100 кг полезной нагрузки (по методике NEDC). Общая грузоподъемность автомобиля составляет 430 кг. Настройки силового агрегата обеспечивают максимальную скорость в 145 км/ч (ограничено электроникой), а также динамичный разгон (менее 10 сек до 100 км/час).

Напомним, завод «ЛАДА Ижевск» входит в Группу «АВТОВАЗ» с 2011 года, когда на нем началась крупнейшая модернизация производственного комплекса. Мощности ижевского предприятия рассчитаны на выпуск 220 тыс. автомобилей в год. С сентября 2015-го завод «ЛАДА Ижевск» производил седан LADA Vesta, универсал LADA Vesta SW и их кросс-версии LADA Vesta Cross и LADA Vesta SW Cross. В феврале 2022-го на предприятии стартовал выпуск обновленной LADA Vesta. В рестайлинговой модели использовано порядка 600 новых деталей и компонентов, инвестиции в проект составили около 7 млрд рублей. В дальнейшем производство LADA Vesta NG будет перенесено на основную площадку АВТОВАЗа в Тольятти.

При этом предприятие «ЛАДА Ижевск» продолжит развиваться: помимо сборки LADA e-Largus, здесь продолжится производство комплектующих для LADA Vesta (штамповочное производство, производство пластика и др.), сохранятся сервисные и обеспечивающие функции. Как отмечается, АВТОВАЗ не планирует проводить массовых сокращений персонала «ЛАДА Ижевск», для которого введены дополнительные меры по обеспечению занятости и возможностей индивидуального развития. Кроме того, запланировано создание «Индустриального парка ЛАДА Ижевск», в том числе с привлечением резидентов-производителей неавтомобильной продукции для формирования новых рабочих мест.

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Фото: АВТОВАЗ