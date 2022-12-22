Aurus планирует выпустить 200 внедорожников Komendant в 2023 году

Российский автопроизводитель Aurus планирует в 2023 году выпустить 200 внедорожников Komendant. Об этом агентству «ТАСС» сообщили в пресс-службе компании, уточнив, что это общее количество, которое включает автомобили, выпущенные на заводе Aurus в Республике Татарстан, а также на производственной площадке ФГУП «НАМИ». В дальнейшем Aurus планирует увеличивать объемы производства в соответствии с бизнес-планом проекта.

Напомним, серийное производство нового люксового внедорожника Aurus Komendant стартовало на заводе в ОЭЗ «Алабуга» в конце ноября. Новинка уже доступна для предзаказа у российских дилеров и должна поступить в продажу в первом квартале 2023 года по цене от 33,7 млн рублей.

Созданный на Единой модульной платформе, как и все автомобили Aurus, новый кроссовер отличают укороченные относительно седана Senat свесы и колесная база, которые добавили ему маневренности и управляемости. При этом Aurus Komendant получил адаптивную пневматическую подвеску, обеспечивающую оптимальный дорожный просвет для каждого из видов дорожного покрытия (от 200 до 260 мм).

Под капотом Aurus Komendant установлен 4,4-литровый двигатель V8 Twin-turbo мощностью 598 л.с. и 880 Нм крутящего момента, который работает в сочетании с 9-ступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода. С таким силовым агрегатом разгон до «сотни» занимает у внедорожника 6,5 секунды, а максимальная скорость составляет 220 км/ч.

Как ожидают в ГК «Автодом», покупателями кроссовера Aurus Komendant будут клиенты, которые привыкли к высокому уровню сервиса, статусу и могут позволить приобрести любой премиальный внедорожник.

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Фото: Aurus