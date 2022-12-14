Электрокроссовер Genesis GV60 стал доступен для заказа в России

На российских классифайдах появились объявления о продаже нового электрического кроссовера Genesis GV60, который официально в нашей стране ранее не был представлен, а ввозится по схеме параллельного импорта. Стоимость модели 2022 года выпуска составляет от 4 млн 220 тыс. до 5,5 млн рублей, пишет «Российская газета». Автомобиль получил три модификации, каждая из которых оснащается аккумуляторной батареей емкостью 77,4 кВт-ч. Электрокроссовер оборудован системой быстрой подзарядки. Так, повысить заряд батареи с 10% до 80% можно всего за 18 минут.
Базовая версия GV60 получила один электромотор на задней оси. Мощность такой модификации кроссовера составляет 228 л.с., запас хода – 451 км. Также клиентам предложат полноприводную версию модели с двумя электродвигателями мощностью 318 л.с. Такой GV60 может проезжать на одном заряде 400 км. Наконец, у автомобиля появилась топовая версия Performance, которую оснастили двумя электрическими моторами суммарной мощностью 435 л.с. Запас хода составляет 370 км. Кроме этого у такой модификации GV60 имеется функция Boost, которая на некоторое время (10 секунд) увеличивает мощность электрической установки почти до 490 л.с.
Напомним, Genesis GV60 – первый полностью электрический автомобиль марки, построенный на глобальной модульной платформе E-GMP. Фирменная оптика головного света Quad Lamps в новом GV60 имеет еще более динамичную форму. На кузове GV60 практически отсутствуют выштамповки и рельефные элементы боковины. При этом мощные колесные арки подчеркивают атлетизм модели. GV60 отличается характерным для электромобилей профилем: купеобразный силуэт с задним спойлером и длинная колесная база с короткими свесами создают спортивный облик. Еще одним уникальным элементом дизайна нового GV60 является характерный хромированный молдинг DLO, проходящий по верхней кромке лобового стекла и устремляющийся к заднему спойлеру, словно поддерживая «парящую» крышу и соединяя ее с задней стойкой V-образным «клином».
Самым ярким элементом системы управления автомобилем является селектор передач в виде кристаллической сферы Crystal sphere с лазерной гравировкой и настраиваемой атмосферной подсветкой. Данный элемент в первую очередь выполняет функцию безопасности, обозначая, включен ли автомобиль. Для электромобиля, в котором основной индикацией движения являются небольшие значки на экране, данная функция крайне важна. Кроме того, во время зарядки кристаллическую сферу невозможно переключить в режим движения. Таким образом, владелец видит текущее состояние автомобиля. Интерьер Genesis GV60 также отличает широкая передняя панель с интегрированными в нее цифровой приборной панелью и системой мультимедиа.
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Фото: Genesis