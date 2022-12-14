Электрокроссовер Genesis GV60 стал доступен для заказа в России

На российских классифайдах появились объявления о продаже нового электрического кроссовера Genesis GV60, который официально в нашей стране ранее не был представлен, а ввозится по схеме параллельного импорта. Стоимость модели 2022 года выпуска составляет от 4 млн 220 тыс. до 5,5 млн рублей, пишет «Российская газета». Автомобиль получил три модификации, каждая из которых оснащается аккумуляторной батареей емкостью 77,4 кВт-ч. Электрокроссовер оборудован системой быстрой подзарядки. Так, повысить заряд батареи с 10% до 80% можно всего за 18 минут.

Базовая версия GV60 получила один электромотор на задней оси. Мощность такой модификации кроссовера составляет 228 л.с., запас хода – 451 км. Также клиентам предложат полноприводную версию модели с двумя электродвигателями мощностью 318 л.с. Такой GV60 может проезжать на одном заряде 400 км. Наконец, у автомобиля появилась топовая версия Performance, которую оснастили двумя электрическими моторами суммарной мощностью 435 л.с. Запас хода составляет 370 км. Кроме этого у такой модификации GV60 имеется функция Boost, которая на некоторое время (10 секунд) увеличивает мощность электрической установки почти до 490 л.с.