Ford выпустил 150-тысячный электрический Mustang Mach-E

Компания Ford выпустила 150-тысячный электрический Mustang Mach-E. Учитывая небывалый успех модели, в Ford убеждены, что смогут довести суммарное производство всех электромобилей марки к концу 2023 года до 600 тыс. электрокаров, пишет газета «Известия».

Напомним, Mustang Mach-E начали производить в 2020 году. За это время около 80% автовладельцев в США поменяли свои автомобили с традиционным двигателем внутреннего сгорания на электрический кроссовер Mustang Mach-E. В Европе этот показатель еще больше, отметили маркетологи Ford.

В компании намерены объявить, что в скором времени Mustang Mach-E появится на рынках Аргентины, Бразилии и Новой Зеландии. Для этих целей на заводе в мексиканском Куаутитлане построили дополнительную сборочную линию и новое подразделение по производству аккумуляторных батарей.

Ранее стало известно, что российские автодилеры стали ввозить электрокроссовер Mustang Mach-E по параллельному импорту. Машина укомплектована электромотором мощностью 258 л.с. Силовая установка позволяет электрокару разогнаться до 100 км/ч за 7 с. Электрокроссовер оснащен аккумулятором емкостью 75,7 кВт-ч. На одном заряде Mustang Mach-E способен проехать около 420 км. В комплектацию машины входят система удержания в полосе, парктроники, климат-контроль, подогрев передних сидений и рулевого колеса, а также функция настройки яркости подсветки. Стоимость модели составляет 13 млн рублей.

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Фото: carbuzz.com