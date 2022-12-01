С 1 декабря автовладельцев ждут штрафы не только за «неправильные» шины

Каждый наступивший месяц мы по традиции начинаем с некой автоинвентаризации: смотрим, какие новые правила ожидают автовладельцев в течение это нового месяца, какие новые законы вступают в силу и могут застать нас врасплох на дороге и при общении с чиновниками.

Нынешний декабрь не стал исключением. И первое, о чем хочется вспомнить - технический регламент Таможенного союза, в котором «черным по белому» оговорено, что к 1 декабря все автомобилисты России должны поменять летнте шины на зимние. И сделать это нужно так, чтобы и на дороге не рисковать, и лишние штрафы не выплачивать. Поскольку дело это ежегодное и привычное, долго остановаливаться на нем не будем: да, шины должны быть зимние на все четыре колеса (не на два!), они не должны быть изношенными, покрышки должны иметь одинаковый рисунок, а глубина протектора - соответствовать нормативам. Комбинировать шипованные и нешипованные шины тоже запрещено.

Вторая традиция, о которой большинству законопослушных водителей тоже напоминать не обязательно - это уплата транспортного налога. Требуемая сумма рассчитывается путем умножения мощности двигателя автомобиля на налоговую ставку, действующую в вашем регионе. Временная граница для уплаты этого налога истекает 1 декабря, после чего налоговики вправе назначить на неполученную от вас сумму некую свою штрафную санкцию - пени.

О чем еще стоит помнить в декабре? О том, что две недели назад началась публичная проверка новых справочников ОСАГО. Согласно ожиданиям, они вступят в силу с 19 декабря. Пора привыкнуть, что пересмотр этих справочников стали проводить чаще, чем обычно, что связано с ростом цен на автомобили и запчасти. Для тех, кто попадает в ДТП - это, конечно, хорошо, поскольку выплаты при нанесенном автомобилю ущербе становятся более адекватными. Ну, а для остальных - есть повод для огорчений. Поскольку за сильным изменением цен в справочниках ОСАГО, как правило, следом идет повышение цен на полисы.

Есть еще один федеральный закон (№ 190-ФЗ ), касающийся автовладельцев, действие которого заканчивается в конце года. Точнее, 31 декабря 2022-го. Президент РФ подписал его в июне - чтобы как-то упорядочить передвижение транспортных средств беженцев, которые пересекают границу России со стороны Украины. Речь идет об ОСАГО. Понимая экстремальность текущей ситуации, при пересечении границы с территории ДНР и ЛНР беженцам разрешено пересекать границу РФ, не имея полиса. Более того, данная категория водителей может ездить без ОСАГО до 90 дней. По истечении этого срока они обязаны приобрести полис ОСАГО. А если в течение 90 дней после въезда произойдет ДТП по вине такого водителя - выплаты пострадавшей стороне будут осуществляться из компенсационного фонда РСА. Возможно, действие этого закона будет продлено, и временные рамки выйдут за пределы 2022 года, но пока мы с вами констатирует факт, что до заявленной временной границы данного документа осталось меньше месяца.

Ну, а если вам захочется узнать, насколько в декабре изменилась рыночная цена вашего автомобиля с пробегом - это удобно сделать с помощью калькулятора «Оценить авто».

Фото: АВТОСТАТ