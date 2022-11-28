Acura выпустила последний экземпляр NSX

С конвейера завода Honda в штате Огайо сошел последний экземпляр суперкара Acura NSX актуального, второго поколения. NSX выпускался в единственной версии Type S, ее тираж составил 350 штук. 350-м по счету оказался автомобиль в цвете Gotham Grey, с черными литыми дисками и красными тормозными суппортами. Машину отправят клиенту во Флориду, в гараже которого NSX будет соседствовать со своим предшественником, моделью первого поколения, пишет портал Motor.ru.

Купе NSX второго поколения производилось на предприятии в Огайо с 2016 года, и в конце 2021-го модель отправили в отставку, предварительно анонсировав «прощальную» спецсерию Type S. Она выпускалась с января 2022 года по середину ноября и все 350 автомобилей были распроданы еще до начала сборки.

NSX Type S отличался более мощным ДВС в составе гибридной установки. Он получил новые турбокомпрессоры от гоночного NSX GT3 Evo, более производительные топливные форсунки и увеличенные интеркулеры, в результате чего отдача мотора V6 объемом 3,5 литра возросла с 507 до 527 л.с., а крутящий момент – с 550 до 600 Нм. Комбинированная отдача гибридной установки – 608 сил и 667 Нм момента против 581 л.с. и 644 Нм у обычного NSX.

Самый первый NSX Type S из лимитированной партии пустили с молотка за 1,1 млн долларов (66,8 млн рублей), остальные же разошлись по предзаказам за 169,5 тыс. долларов (почти 10,3 млн рублей).

На смену NSX на конвейер встал заряженный седан Acura TLX, который будет выпущен в количестве 300 экземпляров, часть из которых уже распродана.

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Фото: Acura