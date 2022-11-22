ЭПТС запустил новый сервис – электронные договора купли-продажи автомобилей | АВТОСТАТ

ЭПТС запустил новый сервис – электронные договора купли-продажи автомобилей

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ЭПТС запустил новый сервис – электронные договора купли-продажи автомобилей

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Новый сервис для автобизнеса – «Электронные договора купли-продажи автомобилей» представил сегодня в ходе форума «IT-Решения в автобизнесе – 2022» управляющий директор АС «Система электронных паспортов» Борис Ионов. Он рассказал, что документы, связанные с куплей-продажей автомобилей и предназначенные для сделки, теперь можно формировать в электронном виде и заверять электронной подписью – без оформления бумажных носителей и копий.

На портале Госуслуг уже была заявлена подобная возможность, но электронные договора ЭПТС пошли немного дальше. Так, на портале Госуслуг для заключения электронного договора купли-продажи машины пока есть ряд ограничений (договор может быть заключен только между физлицами, транспортное средство должно быть зарегистрировано в ГИБДД за продавцом, договор одновременно является актом приема-передачи).

А вот электронные договора с помощью нового сервиса «от ЭПТС» могут заключать и юридические лица тоже. Кроме того, в сделке может последовательно участвовать несколько продавцов и покупателей, которым не обязательно на каждом этапе регистрировать транспортное средство в ГИБДД (это особенно актуально для перекупов и трейд-ин). А еще – в качестве дополнительного бонуса для покупателя при заключении сделки можно провести электронный осмотр автомобиля и тоже зафиксировать этот осмотр документально, сделав хоть 10, хоть 15 фото.

Важно, что сделку по покупке машины можно совершить даже, если обе стороны договора в момент заключения сделки физически находятся в разных регионах России. При этом данные покупателя автоматически попадут в систему ЭПТС как нового владельца.

ЭПТС запустил новый сервис - электронные договора купли-продажи автомобилей

Как рассказал Борис Алексеевич, новый сервис можно интегрировать в систему компании (например, дилерского центра) – добавив в схему дополнительные блоки, удобные для автобизнеса – чтобы, к примеру, в электронном виде можно было сразу формировать счета-фактуры, товарные накладные, акты приема-передач и пр.

На данный момент система заключения таких договоров прошла пилотное тестирование в целом ряде компаний – РОЛЬФ, Автомир, Scania, Союз профессионалов авторынка. В перспективе ее также планируют интегрировать через портал Госуслуг. Все это существенно экономит время и позволяет сделать покупку-продажу автомобилей в удобном и безопасном формате.

Форум «IT-Революция в автобизнесе – 2022» продолжает свою работу. К онлайн-трансляции можно присоединиться по ссылке. Впереди конкурс IT-решений, выставка электромобилей и доклады участников.

Фото: АВТОСТАТ, ЭПТС

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Источник: АВТОСТАТ

Теги: конференцииэлектронный птсit-революция

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