Kia Telluride появился в продаже в России

На российских классифайдах появились предложения о продаже внедорожника Kia Telluride, поставленного по схеме параллельного импорта из ОАЭ. Ранее эта модель на российском рынке официально представлена не была.

Как пишет «Российская газета», автомобиль предлагается в максимальной комплектации по цене 5,3 млн рублей. У такой машины черный потолок в салоне, акустическая система Harman/Kardon, диски R20, вентиляция сидений, двойные стекла, полный привод AWD, 7 мест. Под капотом Kia Telluride установлен бензиновый атмосферный двигатель V6 3,8 литра (295 л.с.), который работает вместе с 8-ступенчатым «автоматом».