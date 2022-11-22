Kia Telluride появился в продаже в России

На российских классифайдах появились предложения о продаже внедорожника Kia Telluride, поставленного по схеме параллельного импорта из ОАЭ. Ранее эта модель на российском рынке официально представлена не была.
Как пишет «Российская газета», автомобиль предлагается в максимальной комплектации по цене 5,3 млн рублей. У такой машины черный потолок в салоне, акустическая система Harman/Kardon, диски R20, вентиляция сидений, двойные стекла, полный привод AWD, 7 мест. Под капотом Kia Telluride установлен бензиновый атмосферный двигатель V6 3,8 литра (295 л.с.), который работает вместе с 8-ступенчатым «автоматом».
Напомним, внедорожник Kia Telluride для американского рынка выпускается на заводе Kia Motors в Джорджии (США). Он был разработан в американском дизайн-центре Kia и появился в шоу-румах США в начале 2019 года. В апреле 2022-го компания Kia в рамках автосалона в Нью-Йорке представила рестайлинговый внедорожник Telluride, который поступил в продажу на рынке США летом 2022 года. Автомобиль отличают измененные оптика, бампера и новая решетка радиатора, а в салоне переработана передняя панель. Цифровая панель приборов и мультимедиа получили 12,3-дюймовые экраны, объединенные в общий блок, появился новый руль и 10-дюймовый проекционный дисплей. Кроме того, после обновления у Kia Telluride расширился список опционального оборудования и добавлены новые возможности электронных ассистентов водителя.
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Фото: Kia