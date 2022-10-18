Петербургский завод Hyundai может быть законсервирован

Завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге, где выпускали самые популярные иномарки Hyundai Creta, Hyundai Solaris и Kia Rio, в ближайшее время будет законсервирован. Как сообщает телеграм-канал «Русский автомобиль» со ссылкой на свои источники, с территории предприятия уже вывезли оставшиеся автомобили, которых насчитывалось около 1,5 тысячи, – в том числе те, что не прошли финальный этап приемки.

При этом информации об увольнении сотрудников пока нет – она может появиться 27 – 28 октября, поскольку именно в конце каждого месяца последние полгода руководство завода сообщало о продлении режима простоя, начавшегося в марте из-за разрыва логистических цепочек по поставке комплектующих и продолжающегося до сих пор. На запрос агентства «АВТОСТАТ» в пресс-службе «Хендэ Мотор СНГ» эту информацию комментировать отказались.

Стоит отметить, что пока речь идет о консервации, а не о полном закрытии завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». Предприятие существует с 2010 года, там организовано производство автомобилей по полному циклу со штамповкой, сваркой и окраской кузовов. Производственная мощность составляет 220 тыс. машин в год. Общие инвестиции в проект завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» превысили 1 млрд долларов, численность персонала составляет порядка 2600 человек. Помимо российского рынка петербургский завод Hyundai поставлял все выпускаемые модели в Казахстан, Беларусь и другие страны ближнего зарубежья.

О текущей ситуации в автопроме РФ – читайте в нашем специальном материале.

Фото: Hyundai