АВТОВАЗ может начать контрактную сборку иномарок

Иностранные автоконцерны обращались на АВТОВАЗ с предложением наладить крупноузловую сборку автомобилей их брендов, ведутся переговоры. Об этом сообщил президент АВТОВАЗа Максим Соколов, добавив, что решение по этому поводу будет приниматься исходя из того, насколько это выгодно будет для АВТОВАЗа и для российской автомобильной промышленности в целом.

Как пишет агентство «Прайм», АВТОВАЗ владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. При этом на заводе «ЛАДА Ижевск» производство автомобилей в настоящее время не ведется, поскольку выпуск LADA Vesta было решено перенести оттуда на основную площадку АВТОВАЗа в Тольятти – на линию B0. Напомним, в начале июня АВТОВАЗ возобновил работу с производства упрощенной LADA Granta, в середине июля на конвейер вернулся трехдверный внедорожник LADA Niva Legend в специальной комплектации, а еще спустя месяц был возобновлен выпуск модели Niva Travel. В конце 2022-го – начале 2023 года должен вернуться в строй универсал LADA Largus, а в марте возобновится выпуск обновленной LADA Vesta. Кроме того, АВТОВАЗ решил отказаться от производства хэтчбека LADA XRAY в связи с большой зависимостью от иностранных комплектующих.

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Фото: АВТОВАЗ