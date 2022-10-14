АВТОВАЗ продлил шестидневный режим работы до конца 2022 года | АВТОСТАТ

АВТОВАЗ продлил шестидневный режим работы до конца 2022 года

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АВТОВАЗ продлил шестидневный режим работы до конца 2022 года

Производство автомобилей на предприятиях ЕАЭС для внутреннего рынка РФ
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АВТОВАЗ продлил шестидневный график производства автомобилей до конца 2022 года. В соответствии с принятым приказом, с 28 ноября по 25 декабря 2022 года сборочные линии Granta и В0 будут работать с понедельника по субботу в двухсменном режиме, а конвейер Niva – 6 дней в неделю в одну смену, следует из сообщения профсоюзной организации АВТОВАЗа.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», все предприятия и дочерние общества Группы «АВТОВАЗ», включая завод «ЛАДА Ижевск», с 29 августа 2022 года перешли на режим полной 5-дневной рабочей недели. При этом в автосборочном комплексе АВТОВАЗа в Тольятти введена 6-дневная рабочая неделя со скользящим выходным днем. Во второй половине 2022 года АВТОВАЗ планирует выпустить почти 140 тыс. автомобилей LADA, что в два раза больше по сравнению с первым полугодием.

Напомним, в начале июня АВТОВАЗ возобновил работу с производства упрощенной LADA Granta, в середине июля на конвейер вернулся трехдверный внедорожник LADA Niva Legend в специальной комплектации, а еще спустя месяц был возобновлен выпуск модели Niva Travel. В конце 2022-го – начале 2023 года должен вернуться в строй универсал LADA Largus, а в начале будущей весны возобновится выпуск обновленной LADA Vesta, причем ее производство будет перенесено с предприятия «ЛАДА Ижевск» на основную площадку АВТОВАЗа в Тольятти – на линию B0. А вот от производства хэтчбека LADA XRAY АВТОВАЗ решил отказаться в связи с большой зависимостью от иностранных комплектующих.

Полный список дилеров LADA (и не только) по городам РФ – смотрите здесь.

Фото: АВТОВАЗ

Источник: АВТОСТАТ

Теги: автовазпроизводствоlada

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