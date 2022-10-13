Стартап «Кама» может купить завод Ford в Набережных Челнах

Разработчик электромобилей «Кама», созданный главой КАМАЗа Сергеем Когогиным и бизнесменом Рубеном Варданяном, рассчитывает привлечь инвестиций в 150 млн долларов. Как сообщает портал RTVI со ссылкой на свои источники, 20 миллионов из этих средств планируется потратить на покупку простаивающего завода Ford в Набережных Челнах. На нем планируется наладить производство электромобилей по полному циклу, включающего сварку и окраску кузовов. Выпуск штампованных деталей предполагается передать предприятию турецкой компании Coskunoz в Елабуге.

Напомним, модернизированный завод в Набережных Челнах был открыт в декабре 2014 года. Производственная мощность предприятия составляет 115 тыс. автомобилей в год, объем инвестиций в проект составил примерно 400 млн долларов. Производство здесь не ведется с 2019 года, когда Ford покинул рынок легковых автомобилей, закрыв два автомобильных завода в Набережных Челнах и Всеволожске.

«Кама» уже достигла предварительных договоренностей с «Росатомом». В честь такого инвестора стартап готов сменить марку «Кама» на бренд «Атом». Инвестиция «Росатома» будет целевой: ее потратят на силовую установку электрокаров. При этом «Росатом» в перспективе сам намерен поставлять аккумуляторы для электрокаров, которые планирует выпускать на будущем заводе на территории Балтийской АЭС в Калининградской области.

Согласно планам, на одной платформе будет разработано четыре модели электрокаров: 2-дверная городская «Дуо», семейная «Фэмили», такси и коммерческий автомобиль для служб доставки. У всех четырех моделей запас хода составит 500 км на одной зарядке. Максимальная скорость – до 170 км/ч. Прототипы ожидаются в первом квартале 2023 года, а старт серийного производства намечен на четвертый квартал 2024-го.

Как сообщалось ранее, компания «Кама», стартап по выпуску электромобилей «Кама», планирует к 2030 году выйти на производство более 450 тыс. электрокаров в год. Таким образом, у «Камы» есть шансы на лидерство в продажах в сегменте на российском рынке, однако эксперты пока не видят в нашей стране потенциального спроса для таких объемов производства.

Какие еще электромобили могут появиться в России – об этом расскажут эксперты в ходе форума «IT-революция в автобизнесе – 2022», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 22 ноября.

Фото: «Росатом»