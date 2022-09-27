Новый FAW Bestune T77 получит гибридную версию

Компания FAW раскрыла подробности о новом поколении кроссовера T77, разработка которого ведется в настоящее время.

Как пишет портал «Китайские автомобили», новый FAW Bestune T77 получит модификацию подключаемого гибрида (PHEV). Ожидается, что в основе силовой установки должен трудиться 1,5-литровый турбомотор в связке с электродвигателем. Кроме этого, кроссоверу обещают еще две чисто бензиновые версии с наддувными агрегатами объемом 1,5 и 2 л. Известно, что в качестве трансмиссии для 2-литровой модификации должен выступить 8-ступенчатый гидротрансформатор японской фирмы Aisin с более широким передаточным числом и более коротким временем переключения передач.

Кроме того, новый FAW Bestune T77 переберется на модернизированную архитектуру FMA-2, благодаря чему прибавит в габаритах. Размеры кузова будут составлять 4660 мм в длину, 1780 мм в ширину и 1670 мм в высоту. Размер колесной базы – 2750 мм. То есть автомобиль станет на 135 мм длиннее, на 65 мм уже и на 55 мм выше, чем актуальная версия. При этом колесная база у нового Bestune тоже увеличится на 50 мм.

В оснащении кроссовера будут доступны автономная система помощи водителю L2,5, интеллектуальная мультимедийная система с функцией голосового управления, система распознавания лица и мониторинга усталости, а также 8-дюймовый монитор цифровой «приборки» и 12-дюймовый мультимедийный экран управления.

Напомним, что актуальное поколение кроссовера Bestune T77 представлено на российском рынке версией с турбомотором объемом 1,5 л, который развивает 160 л.с. и может сочетаться с механической, 6-диапазонной или 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией DCT7. Привод только передний.

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Фото: @КитайАвто774