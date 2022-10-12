Citroen представил доступный электрокар Oli

Компания Citroen представила концептуальный электромобиль Oli. Необычный автомобиль со строго вертикальным лобовым стеклом – только шоу-кар, которому не суждено переродиться в серийную машину. Однако Oli – важная модель, которая не только первой примерила новую эмблему, но и представила направление развития бренда, решившего сделать ставку на малогабаритные и доступные большинству электрокары, пишет портал Motor.ru. Citroen позиционирует Oli как антипод тяжелых и нагруженных электроникой современных электромобилей. Концепт, в котором чувствуется дух маленького сити-кара Ami, в снаряженном состоянии весит всего 1000 кг благодаря применению легких переработанных материалов, а также относительно компактной аккумуляторной батарее емкостью 40 кВт-ч.

Особенности Oli – взаимозаменяемые внешние панели (к примеру, расширители колесных арок и бамперы можно менять местами), а также вертикальное лобовое стекло. Оно меньше, легче и дешевле в производстве, чем стандартные окна, но отрицательно влияет на аэродинамическое сопротивление. Впрочем, электромобильчик и не ориентирован на высокоскоростные заезды. Ряд неструктурных элементов кузова изготовлен из сотового картона, который весит вдвое меньше стали, но выдерживает вес взрослого человека. Для большего снижения массы внутренние ободы 20-дюймовых колесных дисков выполнены из алюминия. На крыше у Oli размещены рейлинги, а сзади – небольшой грузовой отсек, имитирующий платформы пикапов.