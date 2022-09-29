Volkswagen T-Roc в августе 2022 года остался бестселлером в Европе

Компактный кроссовер Volkswagen T-Roc по итогам августа второй месяц подряд сохраняет звание самой продаваемой моделью на европейском рынке. Как отмечают в исследовательской компании JATO Dynamics, благодаря 43-проценому росту спроса Volkswagen T-Roc смог не только обогнать по продажам за восемь месяцев 2022 года прошлогоднего бестселлера Volkswagen Golf, но и укрепить свое лидерство в сегменте SUV.

По данным JATO Dynamics, самой продаваемой моделью в Европе в августе стал Volkswagen T-Roc с показателем 15953 реализованных машины (+43%). Второе место занял Peugeot 208, чьи продажи составили 15146 автомобилей (+92%). Третий результат показал Dacia Sandero – реализация этой модели снизилась на 1% до 14830 единиц.

Далее идет Fiat 500, на котором остановили свой выбор 13593 европейских покупателя (+24%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Toyota Yaris, разошедшийся тиражом в 13580 экземпляров (+9%). В ТОП-10 самых продаваемых моделей в Европе также вошли Volkswagen Golf (12271 шт., -10%), Citroen C3 (11834 шт., +80%), Opel/Vauxhall Corsa (11815 шт., +60%), Skoda Octavia (11238 шт., +38%) и Hyundai Tucson (10866 шт., +12%).

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Фото: Volkswagen