Средний чек дилера от услуг сервиса растет второй год подряд | АВТОСТАТ

Средний чек дилера от услуг сервиса растет второй год подряд

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Средний чек дилера от услуг сервиса растет второй год подряд

Рынок автосервиса в России
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У официальных дилеров в России второй год подряд наблюдается увеличение среднего чека от услуг сервиса. Такие данные приводят эксперты агентства «АВТОСТАТ» в процессе подготовки к форуму автобизнеса «Автосервис – 2022. Сервис, запчасти, оборудование», который состоится 27 сентября.

Так, средний чек одного дилерского центра (на техническом обслуживании и ремонте автомобилей) в 2021 году составил 7,3 тыс. рублей, что на 8% больше, чем в 2020-м. При этом он растет второй год подряд (в позапрошлом году увеличился на 7%).

Также стоит отметить, что в массовом сегменте средний чек дилеров от услуг сервиса по итогам прошлого года вырос на 10% – до 6,4 тыс. рублей. А вот в премиум-сегменте только на 5% – до 10,5 тыс. рублей.

О том, почему средний чек официальных дилеров растет второй год подряд, можно будет узнать, приняв участие в конференции «Автосервис – 2022. Сервис, запчасти, оборудование». Получить подробную информацию и зарегистрироваться – по ссылке.

Фото: АВТОСТАТ

Источник: АВТОСТАТ

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