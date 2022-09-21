Как изменилось количество машинозаездов на СТО дилеров?

В прошлом году в России росло число машинозаездов на СТО официальных дилеров. Такие данные приводят эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках подготовки к форуму автобизнеса «Автосервис – 2022. Сервис, запчасти, оборудование», который состоится 27 сентября.

Так, по данным агентства, среднее количество машинозаездов на СТО одного дилерского центра в 2021 году составило 8,6 тысячи, что на 13% больше, чем в 2020-м.

При этом в массовом сегменте число машинозаездов на СТО дилеров за год увеличилось на 10% (до 8,3 тысячи), а в премиальном – на 24% (до 9,3 тысячи).

О том, почему этот показатель в прошлом году вырос, и что происходит с ним сегодня, можно будет узнать в ходе форума автобизнеса «Автосервис – 2022. Сервис, запчасти, оборудование». Получить более подробную информацию и зарегистрироваться для участия можно по ссылке.

Фото: АВТОСТАТ