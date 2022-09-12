Nissan отправит в отставку американский Qashqai

Компания Nissan решила избавиться от американской версии кроссовера Qashqai – Rogue Sport. Производство этой модели в США будет завершено в декабре нынешнего года, а оставшиеся экземпляры планируется распродать в начале 2023-го.

Как пишет портал Motor.ru, исключение Rogue Sport из линейки позволит американскому офису Nissan повысить темпы выпуска Rogue, Kicks и Pathfinder, которые пользуются большей популярностью в США. Также часть средств будет направлена на улучшение текущих моделей и разработку новинок, заявил вице-президент компании Скотт Ширли.

Так, Nissan Rogue Sport, представленный в 2017 году, так и не снискал ожидаемой популярности на американском рынке. Судьба кроссовера, расположившегося между Rogue и Kicks, оказалась под вопросом уже два года спустя: спрос на более дешевый Kicks заметно выше. Rogue Sport буквально вытеснили из линейки, объяснил Ширли. А вот «младший» кроссовер Kicks в начале 2024 года подвергнут модернизации, в ходе которой он должен стать длиннее и шире, став еще ближе к исчезнувшему Rogue Sport.

Фото: Nissan