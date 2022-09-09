Dodge Charger получит спецверсию с шинами для дрэг-рейсинга

Компания Dodge раскрыла подробности о второй из семи «прощальных» спецверсий Challenger и Charger. Это Charger Super Bee, получивший название в честь модели, которая выпускалась в конце 1960-х годов. Новинку выпустят ограниченной серией из 1000 экземпляров – для них заявлены яркие цвета кузова (фиолетовый и синий), расширенные колесные арки и шины для дрэг-рейсинга, пишет портал Motor.ru.

Седан Dodge Charger в его нынешнем виде присутствует на рынке с 2010 года, а купе Dodge Challenger – с 2008 года. Уже в следующем году концерн Stellantis, в который входит американская марка, начнет масштабную реформу Dodge, а пока у компании есть время попрощаться с актуальным модельным рядом.

Dodge Charger Super Bee, посвященный одноименной модели 1968–1971 годов, получил капот SRT с воздухозаборником и вентиляционными прорезями, черные выхлопные патрубки SRT и адаптивную подвеску с настройками для дрэга. Половина экземпляров лимитированной четырехдверки будут иметь стандартный кузов, другая – обвес с расширенными колесными арками.

Также Charger Super Bee стандартно оснащен четырехпоршневыми тормозными суппортами Brembo и дрэговыми радиальными шинами. А в движение его приводит мотор V8 6.4 HEMI мощностью 492 л.с. и 644 Нм крутящего момента, совмещенный с 8-диапазонным «автоматом».

Еще четыре «прощальные» спецверсии маслкаров будут представлены до 21 сентября, а последнюю покажут на выставке SEMA, которая состоится в ноябре.

Фото: Dodge