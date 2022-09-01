Dodge анонсировал электроспорткар Charger Daytona SRT

Компания Dodge анонсировала электроспорткар Charger Daytona SRT, который заменит модели с бензиновыми двигателями.
Как пишет газета «Коммерсант», новинка, которая дебютировала в статусе концепт-кара, получила полный привод и электрическую силовую установку Banshee с 800-вольтовой электрикой, которая сочетается с электромеханической трансмиссией eRupt и «выхлопной» системой Fratzonic Chambered. Заявлено, что коробка передач имитирует рывки и толчки как при смене ступеней на автомобиле с бензиновым двигателем, но режим PowerShot обеспечивает плавный и интенсивный разгон электромобиля. Также прототип получил «выхлопную» систему Fratzonic Chambered, которая издает звук громкостью 126 дБ, имитирующий рев мотора V8.
Дизайн Charger Daytona SRT выполнен в стиле классических спорткаров Dodge, а светящийся логотип Fratzog ранее использовался на масл-карах марки с 1962 по 1976 год. Карбоновый кузов получил аэродинамический элемент R-Wing в передней части капота, 21-дюймовые колеса и окрашенные в серый тормозные суппорта.
Салон отличается четырьмя раздельными углепластиковыми креслами (задние складываются в ровный пол), панорамной крышей и цифровой панелью приборов – 16-дюймовая изогнутая приборная панель сочетается с 12,3-дюймовыми экраном мультимедиа и проекционным дисплеем. Электромобиль получил декор салона в ретро-стиле, отделку с рельефным рисунком и красные акценты в интерьере.
Серийный вариант модели по мотивам Dodge Charger Daytona SRT Concept выйдет на рынок в 2024 году. Напомним, ранее стало известно, что 2023-й станет последним годом производства купе Dodge Challenger и седан Dodge Charger с бензиновым двигателем.
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Фото: Dodge