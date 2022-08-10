MINI показал концептуальный электрокроссовер Aceman

Компания MINI показала концептуальный электрический кроссовер Aceman, демонстрирующий дизайнерское направление, которое марка выбрала для ближайших новинок. Оно получило название Charismatic Simplicity («Харизматичная простота»): это эволюция нынешнего стиля MINI с уклоном в технологичный минимализм, но с сохранением фирменных элементов в виде «Юнион Джека», пишет портал Motor.ru.
В MINI стиль Aceman именуют «новой эрой дизайна», так как в таком ключе будут оформлены все автомобили нового поколения. Передняя оптика обзавелась углами, но все еще узнаваема; угловатыми стали и колесные арки. Сохранились черные оконные стойки и «парящая» почти плоская крыша, а вот от решетки радиатора за ненадобностью избавились – осталась только фантомная подсветка, имитирующая ее контур.
Знаковый флаг «Юнион Джек» можно увидеть на крыше, на панели спереди, а также в задних фонарях, где упрощенные элементы флага теперь больше напоминают стрелки. Двухобъемный кузов с короткими свесами выкрашен в уникальный цвет Icy Sunglow Green, а крыша – в классический British Racing Green. Концептуальный кроссовер Aceman получил 20-дюймовые колесные диски с шестью широкими спицами, слегка изогнутыми внутрь к ступицам.
Салон шоу-кара богато украшен паттернами и отделан подчеркнуто экологично: вместо натуральной кожи использован переработанный текстиль. Центральный дисплей сохранил форму круга, но теперь это плоский планшет, «парящий» над поверхностью. Он играет роль и приборной панели, и экрана информационно-развлекательной системы. Под ним в лаконичном блоке расположен ряд аналоговых переключателей: кнопка стояночного тормоза, селектор режимов движения и регулировка громкости аудиосистемы. Мягкий материал передней панели может также служить подложкой для проекции атмосферных узоров либо карты. Предусмотрен и приветственный сценарий: когда владелец приближается к автомобилю, фары «подмигивают» и воспроизводится специальный звук.
Вживую MINI Aceman покажут публике на выставке видеоигр Gamescom в Кельне, которая стартует 23 августа. Впоследствии на базе концепта будет создан серийный электромобиль, который займет место между Cooper и Countryman. Пока MINI не отказывается от ДВС полностью, но движется к «зеленому» будущему: к началу следующего десятилетия все модели MINI будут переведены на электротягу.
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Фото: MINI