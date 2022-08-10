MINI показал концептуальный электрокроссовер Aceman

Компания MINI показала концептуальный электрический кроссовер Aceman, демонстрирующий дизайнерское направление, которое марка выбрала для ближайших новинок. Оно получило название Charismatic Simplicity («Харизматичная простота»): это эволюция нынешнего стиля MINI с уклоном в технологичный минимализм, но с сохранением фирменных элементов в виде «Юнион Джека», пишет портал Motor.ru.

В MINI стиль Aceman именуют «новой эрой дизайна», так как в таком ключе будут оформлены все автомобили нового поколения. Передняя оптика обзавелась углами, но все еще узнаваема; угловатыми стали и колесные арки. Сохранились черные оконные стойки и «парящая» почти плоская крыша, а вот от решетки радиатора за ненадобностью избавились – осталась только фантомная подсветка, имитирующая ее контур.

Знаковый флаг «Юнион Джек» можно увидеть на крыше, на панели спереди, а также в задних фонарях, где упрощенные элементы флага теперь больше напоминают стрелки. Двухобъемный кузов с короткими свесами выкрашен в уникальный цвет Icy Sunglow Green, а крыша – в классический British Racing Green. Концептуальный кроссовер Aceman получил 20-дюймовые колесные диски с шестью широкими спицами, слегка изогнутыми внутрь к ступицам.