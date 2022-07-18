Французский авторынок в июне 2022 года сократился на 14%

Автомобильный рынок Франции в июне сократился на 14,2% до 171089 машин. Таким образом, отрицательная динамика обусловлена продолжающимися перебоями в поставках новых автомобилей из-за нехватки комплектующих для их производства. По итогам шести месяцев 2022 года реализация новых автомобилей в этой стране составила 771982 единицы (-16,3%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» во Французской торговой палате (CCFA), лидером французского рынка в июне стала Renault, снизившая реализацию на 0,8% до 36456 машин. Второе место занимает Peugeot с показателем 28351 проданный автомобиль (-4,9%). Реализация Dacia составила 17278 машин, что на 15,9% больше по сравнению с прошлым годом. Далее идет Citroen, продажи которого снизились на 29,4% до 13217 автомобилей. Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Volkswagen, чьи дилеры реализовали 9103 машины (-38,9%).

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