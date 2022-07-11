За первую неделю июля в России выросли только продажи грузовиков

Первая неделя июля 2022 года ознаменовалась объемом реализации новой автомобильной техники в 10273 единицы, сообщают эксперт агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки и анализа соответствующих данных АО «Электронный паспорт». Также эксперты отмечают, что продажи снизились по всем сегментам, кроме грузовиков.

Так, за прошедшую неделю (с 4 по 10 июля) в нашей стране было реализовано 1546 грузовых автомобилей. И это на 2% больше, чем неделей ранее (с 27 июня по 3 июля).

Продажи легковых машин составили 7342 экземпляра – на 19% меньше, чем прежде. Примерно на столько же уменьшилась и реализация LCV (-18% до 1153 шт.). Менее других снизились продажи автобусов – на 7% до 232 единиц.

Более подробная информация об этом в разбивке по маркам, моделям и регионам содержится в еженедельном обзоре «Экспресс-мониторинг учета ТС в 2022 году», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: КАМАЗ