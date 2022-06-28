Китай расширяет льготы на покупку автомобилей с ДВС

Власти Китая объявили о новых пакетах льгот, призванных подстегнуть интерес к автомобилям. Причем они затронут не только электромобили, спрос на которые поддерживают во многих других странах, но и машины с традиционными «топливными» моторами, пишет портал Motor.ru. Такие меры помогут затихшему авторынку оправиться после локдаунов и сбалансировать спрос, сместившийся в сторону экологически чистых машин.

Так, с июня и до конца 2022 года в Китае будет вдвое снижен налог на покупку автомобилей с двигателями внутреннего сгорания – с 10% до 5%. Под программу подпадут до 90% продаваемых в стране машин с ДВС: они должны стоить дешевле 300 тыс. юаней (около 2,5 млн рублей по сегодняшнему курсу) и иметь двигатель объемом 2 литра или меньше.

Что касается электромобилей, то власти сохраняют прежние льготы, которые продлеваются до 2023 года. Так, покупатели электрокаров освобождены от транспортного налога, а также имеют право получить субсидии на покупку – недавно их стали предлагать в Шанхае и Шэньчжэне. Помимо этого, на полгода вводится программа продвижения «зеленых» машин в сельской местности.

Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам мая составили 1 млн 623 тыс. единиц – это на 1,4% ниже показателя годичной давности. Как отмечают в Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), стабилизация авторынка после провального апреля стала возможной благодаря ослаблению ковидных ограничений в Шанхае и возобновлению работы автозаводов. По итогам пяти месяцев 2022 года китайский авторынок снизился на 3,6% до 8 млн 133 тыс. машин.

Согласно актуальному прогнозу CAAM, в 2022 году китайский авторынок может увеличиться на 8% до 23 млн машин. При этом реализация машин на новых источниках энергии вырастет почти в 1,5 раза и достигнет 5 млн единиц.