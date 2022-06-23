Cadillac анонсировал флагманский электромобиль Celestiq

Компания Cadillac показала новые тизеры флагманского электрокара Celestiq. В статусе концепта его покажут уже в этом году, а мелкосерийное производство начнут в 2023-м. Напомним, единственным серийным электромобилем Cadillac на сегодняшний день является кроссовер Lyriq.

Как пишет портал Motor.ru, электрокар Cadillac Celestiq назначен на роль флагмана американской марки – он будет стоить около 200 тыс. долларов (11,65 млн рублей). Цену будут подкреплять мелкосерийное производство, преимущественно под заказ, статусное оборудование и тщательно подобранные материалы отделки салона.

Судя по новым изображениям, Celestiq отличают фонари с геометрическим узором из множества линий и подсвеченная вставка на передних крыльях. На ней вырезана так называемая Goddess («Богиня»), знаменитая носовая фигурка, в разных вариантах использовавшаяся на «Кадиллаках» с 1933 по 1956 год. Исторические параллели проводит и слоган Standard of the World, ставший девизом марки в начале XX века.

Известно, что Celestiq получит матричные светодиодные фары, полный привод, подруливающую заднюю ось и автопилот – возможно, Ultra Cruise. В основу электрокара ляжет модульная платформа Ultium с интегрированной в силовую структуру кузова батарей емкостью 100 кВт-ч. Обещаны поддержка терминалов-«суперчарджеров» мощностью 350 кВт и запас хода 650 км.

Фото: Cadillac