Porsche выпустил 911 Carrera GTS Cabriolet America для Северной Америки

Компания Porsche представила эксклюзивный спорткар 911 Carrera GTS Cabriolet America, выпущенный для рынка Северной Америки. Новинка посвящена 70-летию Porsche 356 America Roadster и 30-летию Porsche 964 America Roadster. Как пишет газета «Коммерсант», автомобиль получил 480-сильный 3-литровый 6-цилиндровый оппозитный турбомотор в сочетании с 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач PDK или 7-ступенчатой механической трансмиссией и полным или задним приводом. У спорткара уже в базовой комплектации спортивная выхлопная система, пакет Sport Chrono, а также заниженная на 10 мм спортивная подвеска Porsche Active Suspension Management Sport.

Спорткар окрашен в цвет Azureblue356, который разработан подразделением Porsche Exclusive Manufaktur по мотивам цвета Porsche 356 America Roadster 1953 года, колеса RS Spyder Design имеют внутреннюю часть спиц белого цвета, а крайние плоские поверхности – серебристого цвета с красной полосой Guards Red по краю обода. На дверях появились белые наклейки с надписью America оттенка Guards Red, а логотип на корме выполнен двухцветным: 911 Carrera сделана белым, а GTS – красным.