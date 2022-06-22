Представлен новый кросс-лифтбек Peugeot 408 для Европы

Компания Peugeot представила новый кросс-лифтбек Peugeot 408 для европейского рынка. Таким образом, отныне Peugeot 408 – это не только традиционный седан для рынков Китая, России или Южной Америки, а совсем другой автомобиль, пишет издание «Авторевю». Новый Peugeot 408 для Европы – это пятидверный лифтбек в кроссоверном стиле. Похоже, такой форм-фактор становится фирменным для концерна Stellantis, ведь в нем же сделаны модели Citroen C4 и Citroen C5X. По размерам и предполагаемой цене Peugeot 408 попадает как раз между ними. Кросс-лифтбек Peugeot 408 создан на платформе EMP2 и широко унифицирован с семейством Peugeot 308. Но даже передняя часть кузова у него своя – с другой решеткой радиатора, более агрессивным дизайном бампера и мускулистыми крыльями. Колесная база длиннее, чем у универсала 308 SW: 2787 мм против 2732 мм. Также расширена колея, а дорожный просвет увеличен со 143-145 мм до кроссоверных 188-189 мм (в зависимости от версии).

По габаритным размерам Peugeot 408 почти догнал модель 508, которая формально находится в следующем классе D. Длина – 4687 мм, ширина – 1848 мм, высота – 1478 мм. Кросс-лифтбек оснащен матричными фарами, а колеса с оригинальным геометрическим дизайном могут иметь диаметр от 17 до 20 дюймов. Стеклоочиститель на пятой двери не предусмотрен, а за формирование воздушного потока отвечают спойлер на задней кромке и два «ушка» над стеклом. Интерьер оформлен так же, как у «триста восьмого», но простых комплектаций не будет. Фирменная архитектура i-Cockpit предусматривает 10-дюймовые дисплеи для приборов и медиасистемы. Передние сиденья могут иметь электропривод и массажер, среди опций – аудиосистема Focal с 10 динамиками, обогрев руля, система ночного видения, панорамная крыша, камеры кругового обзора, а также адаптивный круиз-контроль с 9 радарами. Спинка заднего ряда разделена на две части в стандартной пропорции 60:40, есть электропривод пятой двери. В багажнике – двухуровневый пол, но объем отсека ожидаемо меньше, чем у универсала Peugeot 308 SW: от 536 до 1611 л против 608-1634 литров. Гибридные версии еще менее практичны из-за установленной батареи: у них нет двухуровневого пола, а объем багажника – 471-1545 литров. Со сложенным задним рядом образуется площадка длиной 1,89 м.