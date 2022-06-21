«Соллерс» опроверг возможность сборки JAC Sunray на заводе в Елабуге

На заводе «Соллерс Форд» может быть налажено производство китайских фургонов JAC Sunray. Как пишет издание «Авторевю», это предприятие, где с 2012 года выпускались легкие коммерческие автомобили Ford Transit, простаивает с начала марта, и рассчитывать на продолжение сотрудничества с американской Ford в изменившихся обстоятельствах не приходится, а JAC – проверенный партнер для Татарстана, ведь именно с этим китайским автопроизводителем удалось скооперироваться КАМАЗу. Проектная мощность завода «Соллерс Форд» в Елабуге составляет 85 тыс. автомобилей в год.

Между тем, в компании «Соллерс Авто» данную информацию опровергли. «На данный момент производство Ford Transit в России приостановлено и, к сожалению, мы пока не можем назвать сроки его возобновления. Однако совместное предприятие продолжает свою работу, мы сохраняем трудовой коллектив автозавода в Елабуге, оплачивая полную заработную плату всем работникам, а также обеспечиваем гарантийное и сервисное обслуживание всех выпущенных ранее автомобилей Ford Transit. В этой связи, де-юро и де-факто производство каких бы то ни было новых моделей и брендов на мощностях СП в настоящий момент не представляется возможным», – заявили в пресс-службе «Соллерс Авто».

Фото: «СарыаркаАвтоПром»