Французский авторынок в мае 2022 года сократился на 10%

Автомобильный рынок Франции в мае сократился на 10,1% до 126813 машин. Таким образом, отрицательная динамика обусловлена продолжающимися перебоями в поставках новых автомобилей из-за нехватки комплектующих для их производства. По итогам пяти месяцев 2022 года реализация новых автомобилей в этой стране составила 600897 единиц (-16,9%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» во Французской торговой палате (CCFA), лидером французского рынка в мае стала Renault, снизившая реализацию на 12,2% до 22983 машин. Второе место занимает Peugeot с показателем 20741 проданный автомобиль (-8,3%). Реализация Dacia составила 9781 машину, что на 4,2% больше по сравнению с прошлым годом. Далее идет Citroen, продажи которого снизились на 29,5% до 8672 автомобилей. Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Volkswagen, чьи дилеры реализовали 7352 машины (-32,5%).