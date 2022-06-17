АВТОВАЗ рассказал о перспективах сборки моделей Duster, Logan и Sandero

Специалисты АВТОВАЗа рассматривают разные возможности по запуску сборки под брендом LADA моделей Renault – Duster, Logan и Sandero. Об этом в интервью агентству «ТАСС» заявил президент АВТОВАЗа Максим Соколов, отметив, что главная сложность в том, что в этих машинах много иностранных комплектующих, производимых в основном в «недружественных странах».

«В связи с этим мы сейчас оцениваем эти риски, оцениваем наши возможности и ресурсы, которые требуются для запуска этих моделей, и самое главное – нацеленность Renault и других поставщиков продолжать отношения с АВТОВАЗом. Если мы в этом не будем уверены, то смысла запускать производства этих автомобилей, наверное, нет», – пояснил он.

Гарантийное обслуживание автомобилей Renault и поставки запчастей перешли под ответственность АВТОВАЗа после ухода французской компании с российского рынка. По словам М.Соколова, на АВТОВАЗ поступают заявки от дилеров на поставки отечественных автомобилей.

АВТОВАЗ планирует локализовать сборку радиоэлектронного оборудования, автоматической коробки передач, ABS, подушек безопасности и других элементов. В случае с ABS рассматривается возможность закупок у дружественных стран. «Гораздо сложнее с автоматическими коробками передач, поскольку на запуск такого завода даже в максимально быстром режиме уходит не менее четырех лет», – объяснил глава АВТОВАЗа.

Между тем, АВТОВАЗ, который в начале июня возобновил производство LADA Granta Classic 2022 модельного года, которая на этой неделе поступила в продажу по цене от 678,3 тыс. рублей. Модель разработана с целью обеспечить максимально возможную локализацию автомобиля, исключив влияние дефицита импортируемых компонентов, и стала самым доступным новым легковым автомобилем на российском рынке. Кроме того, по словам М. Соколова, в июле АВТОВАЗ планирует возобновить производство внедорожника Niva Legend, в а в августе – Niva Travel. Таким образом, к концу лета АВТОВАЗ будет производить три модели автомобилей. В начале 2023 года АВТОВАЗ рассчитывает вновь запустить производство обновленной LADA Vesta в Ижевске.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», 16 мая состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Группы Renault в государственную собственность. В результате сделок доли в активах распределятся следующим образом: 100% акций ЗАО «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы, 67,69% акций АВТОВАЗа переходят в собственность Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП «НАМИ». Оставшиеся акции АВТОВАЗа сохранит ГК «Ростех». Важным условием является опцион на обратный выкуп Renault своей доли в АВТОВАЗе, который может быть реализован в течение следующих 6 лет. В рамках существующих лицензий продолжится выпуск всей линейки автомобилей LADA на производственных площадках АВТОВАЗа.

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Фото: Renault