Cupra показала предсерийный электромобиль UrbanRebel

Как пишет газета « Коммерсант », новинка представляет собой приближенный к серийному производству концепт-кар Cupra UrbanRebel прошлого года. Автомобиль получил менее агрессивный аэродинамический обвес кузова и упрощенный салон, особенностью которого стал руль в виде руля для игровой приставки.

Марка Cupra, которая была выделена компанией Seat в отдельный суббренд, представила предсерийный электромобиль UrbanRebel.

Хэтчбек UrbanRebel, построенный на укороченной платформе MEB от серийных электромобилей Volkswagen Group, получил один 226-сильный электромотор. Установленная на задней оси силовая установка сочетается с батареей, обеспечивающей запас хода до 400 км без подзарядки.

Напомним, к 2025 году Cupra выпустит три новых модели – кроссоверы Cupra Terramar и Cupra Tavascan, а также хэтчбек Cupra UrbanRebel.

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Фото: Cupra