Nissan Terrano уходит с российского рынка

Кроссовер Nissan Terrano ушел в историю после недавнего закрытия московского завода «Рено Россия». Напомним, этот автомобиль, созданный на базе Renault Duster первого поколения, выпускали только в двух странах – Индии и России. С индийского рынка модель ушла еще три года назад, но московский завод «Рено Россия» продолжал выпуск машин для российского рынка, пишет портал Wroom.ru.

При этом еще год назад в Москве началось производство Renault Duster второго поколения, и устаревший «Террано» в любом случае вскоре пришлось бы снимать с конвейера. Однако в марте этого года компания Renault остановила завод, а в мае передала его правительству Москвы, и таким образом производство Nissan Terrano окончательно завершилось.

В пресс-службе Nissan данную информацию не прокомментировали, но в двух дилерских центрах марки порталу Wroom.ru рассказали, что кроссовер в России больше выпускать не будут. Сейчас в автосалонах по всей России есть запас в несколько сотен «Террано». Кроссовер доступен с двумя моторами на выбор: 1,6-литровым мощностью 114 л.с. и 2,0-литровым, который выдает 143 л.с. Пару агрегатам составляет пяти- либо 6-ступенчатая «механика» или «автомат», привод может быть как передним, так и полным. Стоимость модели составляет от 1 млн 690 тыс. рублей.

Напомним, у Nissan есть собственный завод в Санкт-Петербурге, но это предприятие рассчитано на выпуск более современных кроссоверов – Qashqai, X-Trail и Murano. Впрочем, сейчас этот завод все равно не работает в связи с перебоями поставок комплектующих. В самой компании считают, что вынужденный простой здесь может продлиться до весны 2023 года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам пяти месяцев 2022 года российские дилеры Nissan реализовали 12165 автомобилей, что на 43% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Бестселлером Nissan на российском рынке является кроссовер Nissan Qashqai, чьи продажи снизились на 35% и составили 5342 штук. Второе место занимает Nissan X-Trail с показателем 4532 реализованные машины, что на 38% ниже показателя годичной давности. В результате обе модели вошли в ТОП-25 самых продаваемых автомобилей на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Узнать, как в последнее время в нашей стране продавался Nissan Terrano (и не только), можно из обзора «Еженедельные данные ЭПТС по авторынку России», который подготовлен экспертами агентства «АВТОСТАТ».

Фото: Nissan