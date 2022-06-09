АВТОВАЗ возобновит выпуск внедорожников LADA Niva в июле

АВТОВАЗ, который вчера начал выпуск автомобилей LADA Granta в упрощенной комплектации, в июле возобновит производство и на линии Niva. Об этом сообщил президент АВТОВАЗа Максим Соколов. Пока же для сборочных линий B0 и Niva простой продлен до 17 июня, в то время как сборка LADA Granta продолжится.

Как рассказали в пресс-службе АВТОВАЗа, с перезапуском производства на линии LADA Granta возобновлена работа всех сопутствующих подразделений завода (двигатели, шасси, прессовое производство и т.д.). Ежедневный объем производства растет, на предприятии есть необходимые компоненты для продолжения работы в ближайшие недели.

По итогам пяти месяцев 2022 года совокупные продажи внедорожников LADA Niva Travel и Niva Legend составили 12350 единиц (-50%). В результате семейство LADA Niva заняло второе место в сегменте SUV после Hyundai Creta.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», 16 мая состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Группы Renault в государственную собственность. В результате сделок доли в активах распределятся следующим образом: 100% акций ЗАО «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы, 67,69% акций АВТОВАЗа переходят в собственность Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП «НАМИ». Оставшиеся акции АВТОВАЗа сохранит ГК «Ростех». Важным условием является опцион на обратный выкуп Renault своей доли в АВТОВАЗе, который может быть реализован в течение следующих 6 лет. В рамках существующих лицензий продолжится выпуск всей линейки автомобилей LADA на производственных площадках АВТОВАЗа.

Во сколько обходится содержание внедорожника LADA Niva (и не только) - рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: АВТОВАЗ