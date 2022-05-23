Продажи новых автомобилей в Петербурге за апрель превысили 2 тысячи единиц

В апреле нынешнего года жители Санкт-Петербурга купили 2061 новый легковой автомобиль. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки данных АО «Электронный паспорт», это на 62% меньше, чем в марте.

Более половины (51,6%) купленных петербуржцами в апреле новых машин пришлось на пять марок: Kia (347 шт.), LADA (225 шт.), Hyundai (221 шт.), Renault (136 шт.) и BMW (135 шт.).

Среди моделей тоже лидируют «корейцы». Так, чаще всего в прошлом месяце жители Северной столицы покупали автомобили семейства Kia Rio – 126 единиц (с учетом версии Rio X). Второе и третье места поделили между собой кроссовер Hyundai Creta и лифтбек Skoda Rapid, результаты которых составили по 83 экземпляра. В пятерку лидеров попали еще Volkswagen Polo (74 шт.) и LADA Granta (68 шт.).

Если сравнивать апрельский объем рынка новых легковых автомобилей в Санкт-Петербурге с тем, что был год назад (в апреле 2021-го), то он оказывается на 83% меньше.

О ситуации на рынке в других регионах РФ можно узнать в специальном обзоре «Данные ЭПТС по авторынку России», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: Kia