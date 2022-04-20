General Motors окончательно уходит из Росcии

Американский автоконцерн General Motors окончательно уходит с российского рынка из-за американских и международных санкций. Дилеры уже получили уведомление о прекращении поставок автомобилей и запчастей, которые фактически запрещены санкциями США, пишет газета «Коммерсант». По данным источников издания, GM также увольняет сотрудников российского офиса. Таким образом, компания станет первым иностранным автоконцерном, который окончательно уйдет из России после начала военных действий на Украине.

Напомним, 11 марта «роскошные автомобили» из США попали под запрет на экспорт в Россию. После того как GM свернул локальное производство в нашей стране в 2015 году на фоне присоединения Крыма, концерн сфокусировался на премиальном сегменте российского рынка с помощью бренда Cadillac и американских моделей Chevrolet. По итогам первого квартала 2022 года в России было реализовано 266 кроссоверов и внедорожников Chevrolet (+209%) и 162 автомобиля Cadillac (-73%). На российском рынке марки проигрывали конкуренцию более традиционным европейским лидерам сегмента премиальных автомобилей.

Как отмечает исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов, Россия стала совсем небольшим рынком для GM после того, как в 2015 году автоконцерн активнее всех перекладывал девальвацию в цены машин, а после падения продаж свернул российское производство. При этом массовые модели Chevrolet производились по лицензии GM в Узбекистане, однако с 9 марта их поставки в России также были приостановлены.

Полный список дилеров Cadillac и Chevrolet (и не только) по городам РФ - смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: GM