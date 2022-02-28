КАМАЗ попал под санкции со стороны Евросоюза

Евросоюз расширил санкции в отношении российских компаний в связи с ситуацией вокруг Украины. В санкционном списке оказался КАМАЗ, являющийся крупнейшим производителем грузовых автомобилей в нашей стране, пишет агентство «Интерфакс».

Как заявил в своем видеообращении генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин, автопроизводитель согласовал с Правительством РФ план дальнейших действий и намерен выполнять обязательства перед поставщиками.

Между тем, по данным газеты Handelsblatt, Daimler Truck AG приостанавливает сотрудничество с КАМАЗом, 15% в капитале которого принадлежит германскому автоконцерну. В публикации, в частности, отмечается, что КАМАЗ является производителем военной техники, и продолжение сотрудничества Daimler Truck AG с российским производителем затруднено в связи с боевыми действиями на территории Украины. Предполагается, в частности, прекращение поставок комплектующих и производство грузовиков в рамках совместного предприятия «Даймлер КАМАЗ Рус», в Набережных Челнах. В пресс-службе КАМАЗа сообщение газеты оставили без комментариев.

Напомним, в декабре 2008 года германский автоконцерн Daimler приобрел 10% акций КАМАЗа за 250 млн долларов, получив статус эксклюзивного стратегического партнера. В июне 2010-го консорциум стратегических партнеров увеличил свою долю в КАМАЗе, купив акции у инвесткомпании «Тройка Диалог». В результате сделки «Ростех» увеличил свою долю в КАМАЗе на 12,2%, доведя ее до 49,9%. В свою очередь, концерн Daimler AG, выступая в качестве стратегического партнера, увеличил свою долю акций в КАМАЗе на 1%, а с учетом пакета Европейского банка реконструкции и развития – до 15%. Согласно неофициальным данным, «Ростех» заплатил за пакет 305 млн долларов, Daimler – 25 млн долларов, а ЕБРР – 100 млн долларов. В октябре 2014 года германский автоконцерн выкупил у ЕБРР 4% его акций в КАМАЗе, увеличив свою долю в прямом распоряжении до 15%. В ноябре 2019 года Daimler перевел весь свой пакет в КАМАЗе на дочернее предприятие – Daimler Truck AG.

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Фото: КАМАЗ