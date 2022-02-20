Завод «Соллерс Форд» в 2021 году увеличил производство на 56%

Завод «Соллерс Форд» в Елабуге по итогам 2021 года выпустил 21707 легких коммерческих автомобилей Ford Transit, что на 56% больше по сравнению с предыдущим годом. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе предприятия.

Напомним, в мае 2021 года завод «Соллерс Форд» в Елабуге увеличил объем производства автомобилей Ford Transit на 25% в связи со стремительным ростом продаж с начала года. Это позволило обеспечить рыночный спрос и не допустить дефицита автомобилей в дилерских центрах.

Реализация легких коммерческих автомобилей Ford Transit на российском рынке в прошлом году выросла на 48% до 20840 единиц. Таким образом, установлен новый рекорд продаж этой модели в нашей стране. Кроме того, компания «Соллерс Форд» по итогам 2021 года поставила в страны ближнего зарубежья 634 автомобиля Ford Transit российского производства (+15%). Наибольшая доля экспорта пришлась на Республику Беларусь. Кроме того, в конце прошлого года были поставлены первые автомобили в Казахстан. В 2022 году компания «Соллерс Форд» планирует расширить список стран и увеличить долю экспортных поставок Ford Transit.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале 2022-го завод «Соллерс Форд» в Елабуге увеличивает объемы производства Ford Transit для поддержания конъюнктуры рынка и недопущения дефицита автомобилей в дилерских центрах. Чтобы обеспечить бесперебойную работу предприятия, компания «Соллерс Форд» нанимает более 100 новых сотрудников.

По словам президента и СЕО «Соллерс Форд» Адиля Ширинова, компания строит амбициозные планы на 2022 год по наращиванию производства, созданию дополнительных бизнесов, связанных с локализацией продуктовой линейки, а также запуску инновационных технологий, финансовых инструментов, решению вопросов по внедрению электрификации и цифровизации, чтобы отвечать всем пожеланиям клиентов. Кроме того, на 2022 год запланированы ряд новинок и премьер, которые позволят «Соллерс Форд» усилить свое присутствие на рынке и улучшить показатели продаж.

На сегодняшний день полная гамма специальных версий автомобилей на базе Ford Transit насчитывает более 175 различных модификаций специального и социального назначения и продолжает пополняться. Линейка базовых версий включает цельнометаллический фургон, автобус и шасси, автомобили доступны к заказу с тремя вариантами длины базы, двумя вариантами высоты крыши и всеми типами привода, включая полный. Все Ford Transit оснащаются турбодизельными двигателями объемом 2,2 л (125 – 155 л.с.).

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Фото: «Соллерс Форд»