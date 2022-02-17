В России начались продажи автомобилей скорой помощи Ford Transit нового поколения

Компания «Соллерс Форд» начала продажи новых модульных автомобилей скорой медицинской помощи, выполненных на базе шасси Ford Transit. Данная разработка может применяться при производстве АСМП классов А, В, С, сообщает пресс-служба «Соллерс Форд».

Новая версия АСМП рассчитана для оказания экстренной помощи и проведения лечебных мероприятий. Модульные автомобили скорой помощи отличает значительно увеличенное пространство медицинского салона, что обеспечивает более комфортные условия для размещения пациентов и работы врачей. Внутренние габариты салона длиннее на 300 мм, шире на 300 мм и выше на 50 мм по сравнению с автомобилями на базе цельнометаллического фургона и составляют 4300 мм х 2200 мм х 2200 мм (ДхШхВ). При этом снаряженная масса идентична стандартному АСМП.

Автомобиль разделен на две части: кабина водителя c двухместным сиденьем для персонала и медицинский отсек с поворотным креслом у головного участка носилок и боковым сиденьем. Автомобили скорой помощи оборудованы всем необходимым для перевозки пациентов, реанимации и оказания пострадавшим экстренной медицинской помощи. Мебель нового типа, изготовленная по бескаркасной модульной технологии, позволяет менять расположения полок для удобного размещения медицинского оборудования.

На сегодняшний день полная гамма специальных версий автомобилей на базе Ford Transit насчитывает более 175 различных модификаций специального и социального назначения и продолжает пополняться. Линейка базовых версий включает цельнометаллический фургон, автобус и шасси, автомобили доступны к заказу с тремя вариантами длины базы, двумя вариантами высоты крыши и всеми типами привода, включая полный. Все Ford Transit оснащаются турбодизельными двигателями объемом 2,2 л (125 – 155 л.с.).