В России начались продажи автомобилей скорой помощи Ford Transit нового поколения

Компания «Соллерс Форд» начала продажи новых модульных автомобилей скорой медицинской помощи, выполненных на базе шасси Ford Transit. Данная разработка может применяться при производстве АСМП классов А, В, С, сообщает пресс-служба «Соллерс Форд».
Новая версия АСМП рассчитана для оказания экстренной помощи и проведения лечебных мероприятий. Модульные автомобили скорой помощи отличает значительно увеличенное пространство медицинского салона, что обеспечивает более комфортные условия для размещения пациентов и работы врачей. Внутренние габариты салона длиннее на 300 мм, шире на 300 мм и выше на 50 мм по сравнению с автомобилями на базе цельнометаллического фургона и составляют 4300 мм х 2200 мм х 2200 мм (ДхШхВ). При этом снаряженная масса идентична стандартному АСМП.
Автомобиль разделен на две части: кабина водителя c двухместным сиденьем для персонала и медицинский отсек с поворотным креслом у головного участка носилок и боковым сиденьем. Автомобили скорой помощи оборудованы всем необходимым для перевозки пациентов, реанимации и оказания пострадавшим экстренной медицинской помощи. Мебель нового типа, изготовленная по бескаркасной модульной технологии, позволяет менять расположения полок для удобного размещения медицинского оборудования.
На сегодняшний день полная гамма специальных версий автомобилей на базе Ford Transit насчитывает более 175 различных модификаций специального и социального назначения и продолжает пополняться. Линейка базовых версий включает цельнометаллический фургон, автобус и шасси, автомобили доступны к заказу с тремя вариантами длины базы, двумя вариантами высоты крыши и всеми типами привода, включая полный. Все Ford Transit оснащаются турбодизельными двигателями объемом 2,2 л (125 – 155 л.с.).
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», завод «Соллерс Форд» в Елабуге увеличивает объемы производства Ford Transit для поддержания конъюнктуры рынка и недопущения дефицита автомобилей в дилерских центрах. Чтобы обеспечить бесперебойную работу предприятия, компания «Соллерс Форд» нанимает более 100 новых сотрудников. Данные меры позволят удовлетворить непрерывно растущий спрос на автомобили семейства Ford Transit.
Российские дилеры Ford в январе реализовали 1005 легких коммерческих автомобилей Ford Transit – это на 11% больше, чем годом ранее. Данный результат стал рекордным по продажам в январе за всю историю присутствия Ford Transit в России.
На 2022 год компания «Соллерс Форд» ставит в цели увеличение объемов производства автомобилей Ford Transit и наращивание его доли в сегменте LCV. По словам президента и СЕО «Соллерс Форд» Адиля Ширинова, компания строит амбициозные планы на 2022 год по наращиванию производства, созданию дополнительных бизнесов, связанных с локализацией продуктовой линейки, а также запуску инновационных технологий, финансовых инструментов, решению вопросов по внедрению электрификации и цифровизации, чтобы отвечать всем пожеланиям клиентов. Кроме того, на 2022 год запланированы ряд новинок и премьер, которые позволят «Соллерс Форд» усилить свое присутствие на рынке и улучшить показатели продаж.
Кроме коммерческой техники, мы регулярно мониторим рынок легковых автомобилей. Найти их можно в салонах проверенных дилеров.
Фото: «Соллерс Форд»