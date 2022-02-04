В России начались онлайн-продажи «ГАЗели NN»

ГК «Современные транспортные технологии» – генеральный дистрибьютор «Группы ГАЗ» – запустила онлайн-продажи «ГАЗели NN». Все предложенные для бронирования модели «ГАЗель NN» – 2022 года выпуска.

Как сообщает пресс-служба ГК «Современные транспортные технологии», выбор автомобиля осуществляется через онлайн-витрину на сайте компании, на котором пользователю доступна возможность забронировать выбранную модель. Для этого необходимо произвести первую часть оплаты в размере 50 тыс. рублей. После бронирования автомобиль отправляется в один из трех городов по выбору покупателя – Москву, Санкт-Петербург или Казань. Доставленный автомобиль покупатель может осмотреть и принять в дилерском центре ГАЗ, после чего произвести оплату оставшейся суммы и забрать автомобиль. Весь процесс занимает не более 2 недель.

Как отмечается, ключевыми особенностями приобретения автомобиля онлайн являются удобство покупки, экономия времени, гарантия рекомендованной розничной цены, указанной на сайте, а также бесплатное техобслуживание в течение года с момента покупки.

«Запуск онлайн-продаж «ГАЗели NN» – это первый этап масштабного проекта. Планируется, что в ближайшем будущем ГК «Современные транспортные технологии» будет продавать всю доступную линейку коммерческих автомобилей ГАЗ онлайн», – заявил генеральный директор ГК «Современные транспортные технологии» Олег Марков.

Напомним, серийное производство коммерческого автомобиля нового поколения «ГАЗель NN» стартовало в мае 2021 года, а в продажу новинка поступила в конце августа. Добавим, что линейку коммерческих автомобилей нового поколения «ГАЗель NN», которая на сегодняшний день включает бортовую модификацию, цельнометаллический фургон полной массой 3,5 т, фургон-комби и микроавтобус, в дальнейшем пополнят шасси и различные варианты спецтехники. В результате на базе «ГАЗели NN» будет создан даже более широкий, чем на базе современной платформы «ГАЗель NEXT», модельный ряд легких коммерческих автомобилей полной массой 3,5 и 4,6 т, с различными типами кузова, колесными базами и вариантами спецтехники. В семействе NN появится также легкий коммерческий автомобиль «Соболь NN» полной массой 2,5 т, который был представлен в рамках международной выставки Comtrans 2021.

«ГАЗель NN» получила обновленный экстерьер с более строгими линиями в передней части автомобиля, а также принципиально новый интерьер кабины, который включает комфортабельное подрессоренное водительское сиденье с 11 видами регулировок, мультимедийную систему с 9-дюймовым экраном и новым интерфейсом. Передняя панель имеет разъемы USB, ниши для смартфонов, пластиковых карт, стаканов кофе и бутылок с водой, охлаждаемый и запираемый нижний ящик. Два дополнительных USB-разъема на потолочной консоли используются для подключения видеорегистратора или тахографа. Бесключевой запуск двигателя обеспечивает дополнительное удобство, а электронное управление стояночным тормозом с помощью клавиши на приборной панели не только повышает эффективность работы узла, но и увеличивает свободное пространство кабины. Спинка центрального пассажирского сиденья откидывается, превращаясь в удобный столик с подстаканниками. Уже в базовой комплектации автомобиль оснащен термопоглощающим ветровым стеклом. Яркие полностью светодиодные фары рассчитаны на весь срок службы автомобиля. Целый ряд технических изменений позволил заметно снизить уровень шума и вибрационных нагрузок.

Подушка безопасности водителя входит в базовую комплектацию. Электронная система динамической стабилизации (ESP), система помощи при экстренном торможении (BAS), система электронного распределения тормозных усилий (EBD) в комплексе с противобуксовочной системой (TCS), а также система помощи при трогании на подъем (HSA) обеспечивают высокую управляемость и устойчивость машины в сложных дорожных ситуациях. Работая совместно с новой тормозной системой (с дисковыми тормозными механизмами на всех колесах), «электронные помощники» водителя обеспечивают эффективное маневрирование и замедление автомобиля.

Наличие всех новых автомобилей ГАЗ у официальных дилеров марки можно проверить здесь.

Фото: ГК «Современные транспортные технологии»