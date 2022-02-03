Jaguar I-Pace доступен с новым пакетом Premium Black Pack

Полностью электрический премиальный кроссовер Jaguar I-Pace 23 модельного года теперь доступен с новым пакетом Premium Black Pack, а также в новом цвете металлик Ostuni White. Базовая стоимость модели на сегодняшний день составляет 7 млн 534 тыс. рублей.

Новый дополнительный пакет Premium Black Pack отличает отделка Gloss Black рамки боковых окон, корпусов наружных зеркал заднего вида и задних значков на кузове, а также радиаторной решетки и ее окантовки. Кроме того, в пакет входят спойлер двери багажного отделения и пневматическая подвеска, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

В стандартное оснащение Jaguar I-Pace включены система JaguarDrive Control с четырьмя режимами движения, которые могут быть выбраны водителем вручную, система адаптации к дорожному покрытию Jaguar (ASPC), интеллектуальный ограничитель скорости и система распознавания дорожных знаков, функция запоминания настроек наружных зеркал, система контроля «слепых» зон и помощи в предотвращении дорожных инцидентов при смене полосы движения, а также система сканирования пространства для безопасного выхода пассажиров заднего ряда. Доступная в России комплектация HSE предлагается с матричными светодиодными фарами со встроенными дневными ходовыми огнями, 20-дюймовыми колесными дисками Style с отделкой Diamond Turned, адаптивным круиз-контролем с функцией Stop & Go, системой бесконтактного открывания двери багажника от движения ногой, спортивными сиденьями Ebony, лицевая часть которых обтянута кожей Windsor, 750-ваттной аудиосистемой Meridian 3D Surround Sound, проекционным дисплеем на лобовое стекло и др.

Jaguar I-Pace оснащается расположенными на каждой оси двумя электромоторами, которые вместе развивают максимальную мощность 400 л.с. и создают крутящий момент 696 Нм. Также на электромобиле установлена литий-ионная батарея емкостью 90 кВт/ч, позволяющая проезжать без подзарядки до 470 км (по циклу WLTP). С места до 100 км/ч I-Pace разгоняется за 4,8 секунд. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2021 году в России было продано 69 этих электрических кроссоверов.

Пока что продажи электрокаров в России исчисляются десятками, но как в целом развивается этот сегмент рынка? Каковы его перспективы? Подробная информация о марках и моделях, а также о текущем состоянии парка содержится в отчете «Электрокары и гибриды в России», подготовленном экспертами агентства «АВТОСТАТ».

Фото: Jaguar