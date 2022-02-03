Российские продажи Volkswagen в 2021 году упали на 14% | АВТОСТАТ

Российские продажи Volkswagen в 2021 году упали на 14%

0

Российские продажи Volkswagen в 2021 году упали на 14%

Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2022 год
Все готовые отчёты

Российские дилеры Volkswagen в 2021 году реализовали 86198 автомобилей – на 14% меньше, чем годом ранее. В результате Volkswagen занял седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 5,2% против 6,3% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Volkswagen на российском рынке остается лифтбек Polo – на этой модели в прошлом году остановили свой выбор 46887 покупателей (-20%). На втором месте в модельном ряду Volkswagen идет кроссовер Tiguan с показателем 29232 реализованных автомобилей, что на 11% ниже показателя годичной давности. Замыкает тройку бестселлеров марки новый компактный кроссовер Taos, который поступил в продажу в июле, и до конца года нашел 4023 владельца.

Стоит отметить, что в мае прошлого года на российский рынок вернулся хэтчбек Volkswagen Golf восьмого поколения, а сентябре дилеры начали продажи обновленных универсала Passat Alltrack и внедорожника Volkswagen Teramont. В 2022 году из новинок в нашей стране ожидаются специальные версии кроссоверов Volkswagen Touareg и Taos.

А в каких салонах официальных дилеров Volkswagen можно найти новые автомобили в наличии? Это можно проверить здесь

Фото: «АвтоСпецЦентр»

Источник: АВТОСТАТ

Теги: продажиvolkswagen

Подписывайтесь
на наш телеграм-канал или на email рассылку

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно