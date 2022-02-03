Российские продажи Volkswagen в 2021 году упали на 14%

Российские дилеры Volkswagen в 2021 году реализовали 86198 автомобилей – на 14% меньше, чем годом ранее. В результате Volkswagen занял седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 5,2% против 6,3% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Volkswagen на российском рынке остается лифтбек Polo – на этой модели в прошлом году остановили свой выбор 46887 покупателей (-20%). На втором месте в модельном ряду Volkswagen идет кроссовер Tiguan с показателем 29232 реализованных автомобилей, что на 11% ниже показателя годичной давности. Замыкает тройку бестселлеров марки новый компактный кроссовер Taos, который поступил в продажу в июле, и до конца года нашел 4023 владельца.

Стоит отметить, что в мае прошлого года на российский рынок вернулся хэтчбек Volkswagen Golf восьмого поколения, а сентябре дилеры начали продажи обновленных универсала Passat Alltrack и внедорожника Volkswagen Teramont. В 2022 году из новинок в нашей стране ожидаются специальные версии кроссоверов Volkswagen Touareg и Taos.

А в каких салонах официальных дилеров Volkswagen можно найти новые автомобили в наличии? Это можно проверить здесь.

Фото: «АвтоСпецЦентр»

