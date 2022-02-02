Daimler сменил название на Mercedes-Benz Group

Немецкий автоконцерн Daimler AG с 1 февраля 2022 года официально переименован в Mercedes-Benz Group AG. Внутри компании переименование было завершено уже в минувшую субботу – ровно 136 лет спустя после того, как 29 января 1886 года пионер автомобилестроения Карл Бенц запатентовал изобретенный им первый в мире автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, пишет агентство «Финмаркет».

Таким образом, решением о ребрендинге глава правления корпорации Ола Келлениус завершает масштабную корпоративную реструктуризацию, которая началась в конце 2021 года с выделения грузового подразделения Daimler Truck. С тех пор существуют две отдельные компании, каждая из которых котируется на фондовой бирже. В настоящее время Mercedes-Benz сосредоточился на производстве легковых автомобилей и минивэнов.

Как и прежде, компания Mercedes-Benz будет развивать четыре основных направления. Под именем Mercedes-Benz будут выпускать общую линейку моделей, под брендом Mercedes-AMG – их спортивные версии, а под марками Mercedes-Maybach и Mercedes-EQ – люксовые машины и электромобили соответственно.

Как заявил Ола Келлениус, в качестве логотипа компании будет использоваться традиционная эмблема с трехлучевой звездой, а в будущем бизнес Mercedes-Benz будет ориентирован на электромобили. По его словам, если «позволят рыночные условия», штутгартский автоконцерн намерен полностью перейти на их производство уже к концу текущего десятилетия. Последней разработкой Mercedes-Benz стал экспериментальный электромобиль EQXX, представленный в начале января 2022 года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2021 году российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 43011 легковых автомобилей и внедорожников с трехлучевой звездой – это на 11% больше, чем годом ранее. Бестселлером немецкой марки в нашей стране стал кроссовер GLE (вкл. GLE Coupe) с общим объемом продаж 9382 автомобиля. Далее следуют E-Класс (вкл. CLS), GLC (вкл. GLC Coupe) и внедорожники GLS. Mercedes-Benz V-Класс, чья реализация составила 1803 машины, является минивэном №1 класса «люкс» на российском рынке. Как отмечается, высокий рост продаж и новый рекорд был отмечен в верхнем сегменте модельного ряда – Mercedes-AMG (+45%), S-Класс, вкл. Mercedes-Maybach, купе и кабриолет, SL, GT (+57%) и GLS, вкл. Mercedes-Maybach (+59%).

В конце декабря компания Mercedes-Benz представила в России свой первый полностью электрический седан EQS, который поступит в продажу в первом квартале 2022 года. Кроме того, весной 2022-го у российских дилеров ожидается родстер Mercedes-AMG SL, оснащенный битурбированным 4-литровым двигателем AMG V8. А летом на российский рынок выйдет новый электрический спортивный седан бизнес-класса EQE.

Вместе с новыми Mercedes-Maybach S-Класса и C-Классом, которые появились на рынке в конце 2021 года, и совершенно новыми моделями, которые выйдут в 2022 году, Mercedes-Benz ставит цель дальнейшего роста в соответствии со своей стратегией, направленной на увеличение прибыльности. В то же время ситуация с полупроводниками остается нестабильной и, как ожидается, также повлияет на поставки автомобилей в 2022 году. Однако Mercedes-Benz прилагает все усилия, чтобы удовлетворить покупательский спрос.

Какие именно модели Mercedes-Benz, а также новинки от других марок можно ждать на российском рынке в 2022 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Mercedes-Benz