В России выпущена 650-тысячная LADA Vesta

Завод «LADA Ижевск» сегодня выпустил 650-тысячный автомобиль LADA Vesta с момента начала производства этой модели в сентябре 2015 года. Судя по фотографии, опубликованной в соцсетях, юбилейным стал универсал LADA Vesta SW Cross в версии [BLACK].

Напомним, завод «LADA Ижевск» производит седан LADA Vesta, универсал LADA Vesta SW и их кросс-версии LADA Vesta Cross и LADA Vesta SW Cross. В настоящее время предприятие готовится к запуску производства обновленной LADA Vesta, которая поступит в продажу к середине 2022 года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2021 года LADA Vesta стала самой продаваемой моделью в России – реализация вазовского флагмана увеличилась на 6% и составила 113698 автомобилей, почти половина из которых пришлась на модификации с типом кузова SW (54597 шт.). Стоит также отметить, что продажи битопливных седанов LADA Vesta CNG увеличились на 65% и составили 2919 единиц.

Наличие всех новых автомобилей LADA у официальных дилеров марки можно проверить здесь.

Фото: АВТОВАЗ