В России продан 300-тысячный кроссовер Mitsubishi Outlander

Компания «ММС Рус» реализовала 300-тысячный кроссовер Mitsubishi Outlander с момента выхода модели на российский рынок в 2003 году. В результате этот кроссовер закрепил за собой звание самого популярного Mitsubishi в нашей стране, сместив предыдущего лидера Mitsubishi Lancer. Третье место среди самых продаваемых Mitsubishi в России принадлежит кроссоверу ASX, сообщает пресс-служба японской марки.

Напомним, за всю историю своего присутствия на российском рынке Mitsubishi Outlander сменил три поколения. Стоит также отметить, что в течение двух лет российским клиентам был доступен Outlander в версии подключаемого гибрида (PHEV).

Из всех проданных на текущий момент кроссоверов Mitsubishi Outlander наибольшей популярностью у российских покупателей пользовались версии с 2,0-литровым двигателем (60% всех проданных автомобилей), 34% пришлось на версии с двигателем объемом 2,4 литра и 6% – на версии с 3-литровым V6. За все время продаж в России было реализовано 88% полноприводных и 12% переднеприводных версий Outlander.

Стоит отметить, что с 2010 года кроссовер Mitsubishi Outlander производится для российского рынка на заводе «ПСМА Рус». Автомобиль предлагается с двумя бензиновыми двигателями мощностью 146 и 167 л.с. В настоящее время обновленный Mitsubishi Outlander третьего поколения стоит от 1 млн 959 тыс. рублей.

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Фото: Mitsubishi