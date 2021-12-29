SsangYong будет сотрудничать с компанией BYD

Компания SsangYong, пока еще принадлежащая индийскому концерну Mahindra, сейчас переживает тяжелые времена. Еще год назад она подала заявление о банкротстве и сейчас находится под внешним управлением. Новый хозяин уже найден – им станет корейская фирма Edison Motors, но юридический процесс будет завершен только в первом квартале 2022 года, пишет издание «Авторевю».

Тем временем SsangYong постепенно планирует переход на выпуск электромобилей и недавно заключила меморандум о взаимопонимании с китайской компанией BYD – в частности, с ее подразделением FinDreams, которое занимается производством аккумуляторов.

На первом этапе речь идет о разработке и производстве тяговых аккумуляторов для электромобиля SsangYong некоего проекта U100, который должен выйти на рынок в 2023 году. Информации об этой модели до сих пор не было, но компания публиковала эскизы электрических кроссоверов под кодами J100 и X200. Пока неясно, в какой последовательности эти машины увидят свет (если вообще увидят). А впоследствии SsangYong и BYD планируют совместно разработать модульную платформу для будущих электрических моделей.

Первый серийный электромобиль SsangYong появился только в этом году. Кроссовер SsangYong Korando e-Motion конвертирован из обычного Korando, ориентирован на экспорт и уже доступен для заказа в Европе по цене от 39 тыс. евро. Единственный электромотор на передней оси выдает 190 л.с. и 360 Нм, а литий-ионную тяговую батарею емкостью 61,5 кВт∙ч поставляет корейская компания LG Chem. Паспортный пробег на одной зарядке – 339 км в смешанном цикле WLTP.

Посмотреть, как развивается рынок «электричек» в России, можно в отчете «Электромобили и гибриды в России».

Фото: SsangYong