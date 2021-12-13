Калининградский завод «Автотор» выпустил 2,5-миллионный автомобиль с момента запуска производства в мае 1997 года. Юбилейным стал внедорожник BMW X7, выпускаемый на предприятии с июня 2019 года. Всего с октября 1999 года на «Автоторе» произведено более 261 тыс. автомобилей BMW, сообщает пресс-служба предприятия.

В настоящее время «Автотор» производит 530 автомобилей в сутки. В среднем, учитывая производственный такт различных подразделений, с конвейера предприятия каждые 3 минуты сходит один автомобиль. На сегодняшний день на заводе одновременно выпускаются свыше 45 моделей автомобилей, ежегодно осваивается более 30 новых моделей и модификаций, действуют 5 сварочных линий по сварке кузовов и кабин. Мощность окрасочного производства после модернизации составляет 60 тыс. кузовов в год.

С 2019 года действует специнвестконтракт, подписанный «Автотором» с Минпромторгом России и правительством Калининградской области, предусматривающий фактически полное перевооружение производства, в первую очередь за счет развития мощностей по сварке и окраске кузовов, увеличение уровня локализации, создание новых высококвалифицированных рабочих мест, инвестиции в объеме не менее 12,0 млрд рублей за 10 лет.

С учетом масштабного проекта по созданию производств электромобилей и автокомпонентов в Калининградской области «Автотор» планирует повысить инвестиционные обязательства в рамках дополнения к специальному инвестиционному контракту. Таким образом фактический объем затрат на реализацию обязательств по СПИК составит 32 млрд рублей.

Фото: «Автотор»