Jeep Wrangler будет продаваться в Европе только в гибридной версии

Компания Jeep начала прием заказов на новый Jeep Wrangler 4xe Plug-in Hybrid 2022 модельного года на рынках Европы. Напомним, внедорожник получил версию с гибридной силовой установкой прошлым летом. В ее состав вошел бензиновый 2,0-литровый четырехцилиндровый наддувный двигатель, два электромотора, 400-вольтовый блок аккумуляторов на 17 кВт/ч, расположенный под вторым рядом сидений. В сумме агрегаты выдают 380 л.с. и 637 Нм крутящего момента, сообщает пресс-служба Jeep. Водитель сможет выбрать один из трех режимов езды: комбинированный (Hybrid), бензиновый (eSave) и полностью электрический (Electric). В последнем случае внедорожник сможет проехать на «зеленой» тяге без подзарядки до 40 м.

Начиная с автомобилей 2022 модельного года 100 % линейки Wrangler для европейского рынка будет предлагаться только в версии подключаемого гибрида с левосторонним расположением рулевого управления. Это полностью соответствует стратегии марки, согласно которой к 2025 году 70% всех автомобилей Jeep, продаваемых по всему миру, должны быть оснащены электрифицированным силовым агрегатом.

Техническое оснащение Wrangler 4xe 2022 дополнительно расширено благодаря передовым технологиям и полному набору функций ADAS последнего поколения, включая систему автоматического управления фарами дальнего света Automatic High Beam Headlamp Control, систему предупреждения о столкновении при движении вперед на полной скорости Full Speed Forward Collision Warning Plus с усовершенствованной системой помощи при торможении, а также адаптивный круиз-контроль с функцией остановки. Все эти системы, а также функции, доступные на моделях предыдущего года, в числе которых стандартная система мониторинга «слепых зон» Blind Spot Monitoring с предупреждением о пересечении траекторий при движении назад Rear Cross-Path Detection, камера заднего вида, а также передние и задние парковочные датчики, входят в стандартную комплектацию автомобилей 2022 модельного года.

Во сколько обходится содержание не-гибридного Jeep (и не только Jeep) – можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Jeep