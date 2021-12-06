Российский авторынок в ноябре 2021 года снизился на 20%

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в ноябре снизились на 20,4% до 125466 машин. По итогам одиннадцати месяцев 2021 года российский авторынок составил 1 млн 439 тыс. 045 автомобилей (+6,9%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Как отмечают в АЕБ, обычно декабрь – благоприятный месяц для продаж автомобилей, но этот год – другой, поэтому ожидается, что в следующем году существующий тренд сохранится, и в ближайшие месяцы цифры еще ухудшатся под влиянием таких факторов, как сокращение производства, нехватка полупроводников и логистические проблемы.

Лидерство на российском авторынке удерживает марка LADA, чьи продажи в ноябре снизились на 31% и составили 26373 автомобиля. Второе место по объему продаж сохраняет Kia – реализация 14515 машин (-31%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку занимает Hyundai с показателем 14395 проданных автомобилей, что на 17% ниже показателя годичной давности.

Далее следует Renault – автомобили этой марки выбрали 11837 покупателей (-15%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Toyota, чьи продажи увеличились на 7% и составили 7606 машин. В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам ноября также вошли ГАЗ (5428 шт., -2%), Skoda (5000 шт., -48%), Haval (4909 шт., рост в 3 раза), Nissan (4677 шт., -5%) и Volkswagen (4602 шт., -55%).

В каких автосалонах официальных дилеров выставлены автомобили этих и других марок, можно проверить здесь.