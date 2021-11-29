DAF XF, XG и XG⁺ удостоены звания лучшего автомобиля года

Новое поколение грузовых автомобилей DAF XF, XG и XG⁺ для дальних перевозок одержало победу в номинации на лучший автомобиль года «International Truck of the Year 2022». Компания DAF также была удостоена награды в номинации «2022 Truck Innovation Award» за инновационную модель XF с водородным двигателем внутреннего сгорания, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

По правилам премии International Truck of theYear (IToY) награда ежегодно присуждается автомобилю, представленному в прошлом году и внесшему наиболее существенный вклад в повышение эффективности автомобильного транспорта. Решение принимается на основании оценки по универсальному ряду критериев, включая технологические новшества, комфорт, безопасность, управляемость, топливную экономичность, воздействие на окружающую среду и общую стоимость владения (TCO).

«Компания DAF первая среди производителей представила совершенно новое поколение грузовых автомобилей, разработанных с учетом новых европейских требований к массе и габаритным размерам, – отметил председатель жюри «International Truck of the Year» Джаненрико Гриффини. – Новое поколение DAF представляет линейку высокотехнологичных крупнотоннажных автомобилей, которые задают новый отраслевой стандарт. Кроме того, эти автомобили ориентированы на будущее и представляют собой готовую энергоэффективную платформу для новых поколений альтернативных видов топлива и силовых линий».

Отличным примером является новый XF с технологией водородного двигателя внутреннего сгорания, который в настоящее время находится в разработке у DAF. Инновационный грузовик DAF XF H2 был удостоен награды «Truck Innovation Award 2022».

По словам исполнительного директора DAF по разработке Рона Борсбума, водородная технология является очень перспективной, наряду с аккумуляторными электроприводными решениями, которые DAF уже предлагает покупателям, и гибридными грузовиками, которые сегодня находятся в разработке. «Почетная награда «Truck InnovationAward 2022» также демонстрирует будущие возможности для двигателей внутреннего сгорания (ICE) в связи с появлением на горизонте новых поколений углеродно-нейтрального топлива. Важно понимать, что прекращение использования ископаемого топлива ни в коем случае не означает автоматического запрета двигателей внутреннего сгорания, особенно в сегменте крупнотоннажных перевозок на дальние расстояния», – заявил Рон Борсбум.

Фото: DAF